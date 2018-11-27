Воєнний стан допоможе боротьбі з нелегальною зброєю в Україні - експерт

ukru
Ексклюзив
07:02 • 4234 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 182641 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 484455 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 469876 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 455745 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 456969 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 328055 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 267773 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 523521 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178769 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
91 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 89262 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 79579 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

01:42 • 85198 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 76599 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 64453 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 4337 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 440860 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 523526 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 448369 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 397980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 171876 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 168756 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 169196 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 163476 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 166500 перегляди
Актуальне
Воєнний стан допоможе боротьбі з нелегальною зброєю в Україні - експерт

Воєнний стан допоможе боротьбі з нелегальною зброєю в Україні - експерт

Київ • УНН

 • 8525 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Введення воєнного стану на частині території України не передбачає вилучення зареєстрованої зброї у населення. Таку думку висловив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в коментарі кореспонденту УНН.

“Та зброя, що законно зареєстрована, її вилучати немає підстав — навіть особливий статус воєнного стану не передбачає подібні дії. Тільки за рішенням суду (можуть вилучати зброю — ред.), яке може прийматися тільки в кожному конкретному випадку”, — зазначив експерт.

За його словами, що стосується обігу нелегальної зброї, то він і так перебуває поза законом, тож окремі рішення щодо вилучення незареєстрованної зброї не потрібні, тим більше в умовах воєнного стану.

При цьому він додав, що на руках у населення України, більшою мірою серед представників кримінального світу, на сьогоднішній день перебуває величезна кількість зброї, яка спричиняє ріст кількості злочинів із застосуванням зброї — зокрема жорстокого насилля. І правоохоронна система наразі не здатна протидіяти розповсюдженню нелегальної зброї.

В той же час, на думку експерта, запровадження воєнного стану позитивно вплине на боротьбу з нелегальним обігом зброї в Україні. “Особливо в районах потенційно небезпечних, які дотичні до україно-російського кордону, в першу чергу, східні регіони, які максимально наближені до зони бойових дій — в них, безумовно, посиляться організаційні заходи, пов’язані з режимом пропуску, із уведенням комендантської години, режимом контролю за переміщеннями людей, перевірки документів тощо. Подобні заходи завжди позитивно впливають на правоохоронну статистику — в тому числі й у питаннях виявлення незаконної зброї”, — зазначив експерт.

За його словами, питання боротьби з нелегальним обігом зброї в Україні завжди стоїть на порядку денному правоохоронних органів, які реагують на інформацію про джерела поставок такої зброї, і разом із іншими питанням забезпечення безпеки ця робота покращуються під час виконання заходів, передбачених воєнним станом. Як наголосив С.Шабовта, про це свідчить досвід багатьох країн, де були застосовані надзвичайні стани.

При цьому він додав, що воєнний стан не підштовхне владу до спрощення процедури легалізації зброї. “Влада реально боїться закону про легалізацію зброї. Перша петиція, яка набрала необхідну кількість голосів, як раз і стосувалася прийняття такого закону. Що зробив Президент? Він одразу ж поховав його в кращих традиціях партократів”, — зазначив експерт.

Нагадаємо, в офіційному виданні “Урядовий кур’єр” сьогодні був опублікований указ Президента про введення воєнного стану на 60 діб з 26 листопада.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.47
Bitcoin
$86,903.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,053.87
Ethereum
$2,048.94