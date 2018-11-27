Воєнний стан допоможе боротьбі з нелегальною зброєю в Україні - експерт

“Та зброя, що законно зареєстрована, її вилучати немає підстав — навіть особливий статус воєнного стану не передбачає подібні дії. Тільки за рішенням суду (можуть вилучати зброю — ред.), яке може прийматися тільки в кожному конкретному випадку”, — зазначив експерт.

За його словами, що стосується обігу нелегальної зброї, то він і так перебуває поза законом, тож окремі рішення щодо вилучення незареєстрованної зброї не потрібні, тим більше в умовах воєнного стану.

При цьому він додав, що на руках у населення України, більшою мірою серед представників кримінального світу, на сьогоднішній день перебуває величезна кількість зброї, яка спричиняє ріст кількості злочинів із застосуванням зброї — зокрема жорстокого насилля. І правоохоронна система наразі не здатна протидіяти розповсюдженню нелегальної зброї.

В той же час, на думку експерта, запровадження воєнного стану позитивно вплине на боротьбу з нелегальним обігом зброї в Україні. “Особливо в районах потенційно небезпечних, які дотичні до україно-російського кордону, в першу чергу, східні регіони, які максимально наближені до зони бойових дій — в них, безумовно, посиляться організаційні заходи, пов’язані з режимом пропуску, із уведенням комендантської години, режимом контролю за переміщеннями людей, перевірки документів тощо. Подобні заходи завжди позитивно впливають на правоохоронну статистику — в тому числі й у питаннях виявлення незаконної зброї”, — зазначив експерт.

За його словами, питання боротьби з нелегальним обігом зброї в Україні завжди стоїть на порядку денному правоохоронних органів, які реагують на інформацію про джерела поставок такої зброї, і разом із іншими питанням забезпечення безпеки ця робота покращуються під час виконання заходів, передбачених воєнним станом. Як наголосив С.Шабовта, про це свідчить досвід багатьох країн, де були застосовані надзвичайні стани.

При цьому він додав, що воєнний стан не підштовхне владу до спрощення процедури легалізації зброї. “Влада реально боїться закону про легалізацію зброї. Перша петиція, яка набрала необхідну кількість голосів, як раз і стосувалася прийняття такого закону. Що зробив Президент? Він одразу ж поховав його в кращих традиціях партократів”, — зазначив експерт.

Нагадаємо, в офіційному виданні “Урядовий кур’єр” сьогодні був опублікований указ Президента про введення воєнного стану на 60 діб з 26 листопада.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.