Восстановление путей и контактной сети после вражеских обстрелов в Донецкой области продлится до конца суток - Укрзализныця
Киев • УНН
В Донецкой области продолжается восстановление путей и контактной сети после вражеских обстрелов. Пригородные поезда краматорского направления ограничены до станции Бантышево.
Восстановление путей и контактной сети после вражеских обстрелов в Донецкой области продлится ориентировочно до конца суток. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.
Все причастные службы и техника уже задействованы в восстановлении. 8 резервных автобусов из Славянска будут помогать в транспортировке через поврежденный участок
Пригородные поезда краматорского направления будут ограничены до станции Бантышево до конца суток. Перечень всех рейсов, которых коснулись изменения, есть на пригородном канале Укрзализныци. (https://t.me/UZprymisky)
Поезда дальнего следования в Донецкой области будут следовать с задержками, а интерсити в/из Краматорска пройдет участок под резервным тепловозом без электропитания в салоне поезда
Напомним
Утром 6 сентября вражеский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Участок перед Славянском обесточен, что вызвало задержки поездов.