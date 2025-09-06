Відновлення колій і контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме до кінця доби - Укрзалізниця
Київ • УНН
На Донеччині триває відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів. Приміські поїзди краматорського напрямку обмежені до станції Бантишеве.
Відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.
Всі причетні служби та техніка вже задіяні у відновленні. 8 резервних автобусів зі Словʼянська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку
Приміські поїзди краматорського напрямку будуть обмежені до станції Бантишеве до кінця доби. Перелік усіх рейсів, яких торкнулися зміни, є на приміському каналі Укрзалізниці. (https://t.me/UZprymisky)
Поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а інтерсіті до/з Краматорська пройде ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда
Нагадаємо
Вранці 6 вересня ворожий обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Донеччині. Ділянка перед Слов'янськом знеструмлена, що спричинило затримки поїздів.