Відновлення колій і контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме до кінця доби - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 354 перегляди

На Донеччині триває відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів. Приміські поїзди краматорського напрямку обмежені до станції Бантишеве.

Відновлення колій і контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме до кінця доби - Укрзалізниця

Відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.

Всі причетні служби та техніка вже задіяні у відновленні. 8 резервних автобусів зі Словʼянська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку

- йдеться у повідомленні.

Приміські поїзди краматорського напрямку будуть обмежені до станції Бантишеве до кінця доби. Перелік усіх рейсів, яких торкнулися зміни, є на приміському каналі Укрзалізниці. (https://t.me/UZprymisky)

Поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а інтерсіті до/з Краматорська пройде ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда

- інформує УЗ.

Нагадаємо

Вранці 6 вересня ворожий обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Донеччині. Ділянка перед Слов'янськом знеструмлена, що спричинило затримки поїздів.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Донецька область
Слов'янськ
Українська залізниця
Краматорськ