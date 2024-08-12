Восстановление "Охматдета": Минздрав утвердил первых 8 членов Совета по восстановлению

Министерство здравоохранения Украины официально утвердило первых 8 участников Совета по восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Об этом заявили в Минздраве, передает УНН.

Детали

Это представители от благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, а также по одному представителю МОЗ Украины и НДСБ "Охматдет" - заявили в ведомстве.

В Совет вошли:

Яко Силье, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине.

Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине.

Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине.

Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго".

Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ".

Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "Практика".

Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Украины.

Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю НДСБ "Охматдет" МЗ Украины.

Дополнение

Также сейчас продолжается отбор семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, осуществляющих деятельность в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов, развития сферы здравоохранения, профессиональных ассоциаций работников сферы здравоохранения или в сфере архитектуры и градостроительства, которые войдут в персональный состав Совета по восстановлению Охматдета.

Отбор будет осуществляться рейтинговым голосованием уже утвержденных членов Совета по результатам рассмотрения поданных заявок на участие.

Контекст

В Минздраве заявили, что отменяют тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за ремонтом "Охматдета" на 14 млн грн. Это связано с проведением нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку комплекса.

На фоне отмененных тендеров, Министерство здравоохранения решило создать Совет по контролю восстановления разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Рада з відновлення "Охматдиту": МОЗ оголосило відбір 7 представників громадських та благодійних організацій