Восстановление "Охматдета": Минздрав утвердил первых 8 членов Совета по восстановлению
Киев • УНН
Министерство здравоохранения Украины утвердило первых 8 участников Совета по восстановлению НДСБ 'Охматдет'. Продолжается отбор еще 7 представителей общественных объединений и благотворительных организаций в состав Совета.
Министерство здравоохранения Украины официально утвердило первых 8 участников Совета по восстановлению Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Об этом заявили в Минздраве, передает УНН.
Детали
Это представители от благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, а также по одному представителю МОЗ Украины и НДСБ "Охматдет"
В Совет вошли:
- Яко Силье, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине.
- Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине.
- Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине.
- Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго".
- Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ".
- Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "Практика".
- Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Украины.
- Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю НДСБ "Охматдет" МЗ Украины.
Дополнение
Также сейчас продолжается отбор семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, осуществляющих деятельность в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов, развития сферы здравоохранения, профессиональных ассоциаций работников сферы здравоохранения или в сфере архитектуры и градостроительства, которые войдут в персональный состав Совета по восстановлению Охматдета.
Отбор будет осуществляться рейтинговым голосованием уже утвержденных членов Совета по результатам рассмотрения поданных заявок на участие.
Контекст
В Минздраве заявили, что отменяют тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за ремонтом "Охматдета" на 14 млн грн. Это связано с проведением нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку комплекса.
На фоне отмененных тендеров, Министерство здравоохранения решило создать Совет по контролю восстановления разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".
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