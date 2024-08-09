Совет по восстановлению "Охматдета": Минздрав объявил отбор 7 представителей общественных и благотворительных организаций

В Министерстве обороны здоровья сообщили о начале отбора семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, которые войдут в персональный состав Совета по восстановлению детской больницы "Охматдет". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Начинаем отбор семи представителей гражданского общества для участия в Совете по восстановлению Охматдета - говорится в сообщении Минздрава.

Как сообщается, принять участие в отборе могут представители общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, имеющих не менее трех лет опыта работы в одной (или более) из таких сфер:

предотвращения коррупции;

защита прав пациентов;

развитие сферы здравоохранения, восстановление поврежденной (разрушенной) медицинской инфраструктуры;

деятельность профессиональных ассоциаций работников сферы здравоохранения;

деятельность профессиональных ассоциаций в сфере архитектуры и градостроительства.

Членов Совета будет отбирать персональный состав Совета по восстановлению - это представители от благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, а также по одному представителю Минздрава Украины и НДСБ Охматдет.

Отбирать 7 участников будут путем рейтингового голосования по результатам рассмотрения заявок на участие.

Как подать заявку на участие

Для того, чтобы подать заявку на участие необходимо до 14 августа включительно заполнить и отправить форму по ссылке.

Напомним

В Минздраве заявили, что отменяют тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за ремонтом "Охматдета" на 14 млн грн. Это связано с проведением нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку комплекса.

На фоне отмененных тендеров, Министерство здравоохранения решило создать Совет по контролю восстановления разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".