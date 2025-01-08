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Восхвалял рашистов и 2,5 года скрывался в монастырях УПЦ (МП): СБУ задержала интернет-провокатора

Восхвалял рашистов и 2,5 года скрывался в монастырях УПЦ (МП): СБУ задержала интернет-провокатора

Киев  •  УНН

 • 4286 просмотра

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СБУ задержала 20-летнего черкасчанина, который публиковал посты в поддержку оккупантов и восхвалял Кадырова. После подозрения он скрывался в монастырях УПЦ (МП) и планировал побег в ЕС.

В Украине задержали интернет-провокатора из Черкасс, который восхвалял рашистов и 2,5 года скрывался в монастырях УПЦ (МП), передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщили в СБУ, злоумышленника задержали вблизи мужского монастыря УПЦ (МП) на Буковине, где он скрывался и планировал нелегальное пересечение границы в направлении ЕС.

По данным следствия, фигурантом является 20-летний житель Черкасс, который после начала полномасштабной войны публиковал в Инстаграме посты в поддержку оккупантов.

В комментариях и своих публикациях злоумышленник восхвалял Кадырова и подчиненные ему группировки боевиков, которые воюют против Украины.

Одновременно провокатор распространял фейки об украинских воинах и призвал их сложить оружие перед рашистами.

СБУ задержала диверсантов фсб, которые взорвали железнодорожные пути перед поездом8 янв. 2025, 08:08 • 17466 просмотров

В июле 2022 года злоумышленник получил подозрение от СБУ по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

За сутки до избрания меры пресечения подозреваемый скрыто покинул свой дом и начал скрываться в местном женском монастыре УПЦ (МП).

Впоследствии фигурант перебрался в Тернопольскую, а затем Черновицкую области. В западных регионах Украины он так же прятался в храмах УПЦ (МП), где в обмен на "укрытие" работал разнорабочим.

По имеющимся данным, из Буковины злоумышленник готовился сбежать в соседнюю страну ЕС. Для этого он начал активно изучать иностранный язык и разрабатывать "маршруты" нелегального пересечения границы.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила агентурную сеть фсб, которая шпионила за волонтерами в трех городах7 янв. 2025, 09:21 • 25198 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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