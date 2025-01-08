Вихваляв рашистів і 2,5 року переховувався в монастирях УПЦ (МП): СБУ затримала інтернет-провокатора
Київ • УНН
СБУ затримала 20-річного черкащанина, який публікував пости на підтримку окупантів та вихваляв Кадирова. Після підозри він переховувався у монастирях УПЦ (МП) та планував втечу до ЄС.
В Україні затримали інтернет-провокатора з Черкас, який вихваляв рашистів і 2,5 року переховувався в монастирях УПЦ (МП), передає УНН із посиланням на СБУ.
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Як повідомили у СБУ, зловмисника затримали поблизу чоловічого монастиря УПЦ (МП) на Буковині, де він переховувався і планував нелегальний перетин кордону у напрямку ЄС.
За даними слідства, фігурантом є 20-річний мешканець Черкас, який після початку повномасштабної війни публікував в Інстаграмі пости на підтримку окупантів.
У коментарях і своїх публікаціях зловмисник вихваляв Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України.
Одночасно провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед рашистами.
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У липні 2022 року зловмисник отримав підозру від СБУ за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
За добу до обрання запобіжного заходу підозрюваний приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ (МП).
Згодом фігурант перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької областей. У західних регіонах України він так само ховався у храмах УПЦ (МП), де в обмін на "укриття" працював різноробочим.
За наявними даними, з Буковини зловмисник готувався втекти до сусідньої країни ЄС. Для цього він почав активно вивчати іноземну мову та розробляти "маршрути" нелегального перетину кордону.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
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