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Вихваляв рашистів і 2,5 року переховувався в монастирях УПЦ (МП): СБУ затримала інтернет-провокатора

Вихваляв рашистів і 2,5 року переховувався в монастирях УПЦ (МП): СБУ затримала інтернет-провокатора

Київ • УНН

 • 20151 перегляди

СБУ затримала 20-річного черкащанина, який публікував пости на підтримку окупантів та вихваляв Кадирова. Після підозри він переховувався у монастирях УПЦ (МП) та планував втечу до ЄС.

В Україні затримали інтернет-провокатора з Черкас, який вихваляв рашистів і 2,5 року переховувався в монастирях УПЦ (МП), передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Як повідомили у СБУ, зловмисника затримали поблизу чоловічого монастиря УПЦ (МП) на Буковині, де він переховувався і планував нелегальний перетин кордону у напрямку ЄС.

За даними слідства, фігурантом є 20-річний мешканець Черкас, який після початку повномасштабної війни публікував в Інстаграмі пости на підтримку окупантів.

У коментарях і своїх публікаціях зловмисник вихваляв Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України.

Одночасно провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед рашистами.

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У липні 2022 року зловмисник отримав підозру від СБУ за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За добу до обрання запобіжного заходу підозрюваний приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ (МП).

Згодом фігурант перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької областей. У західних регіонах України він так само ховався у храмах УПЦ (МП), де в обмін на "укриття" працював різноробочим.

За наявними даними, з Буковини зловмисник готувався втекти до сусідньої країни ЄС. Для цього він почав активно вивчати іноземну мову та розробляти "маршрути" нелегального перетину кордону.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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