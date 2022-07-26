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09:00 • 27587 просмотра

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14 марта, 19:57 • 108447 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский удар по Чугуеву: председатель ОВА подтвердил гибель одной женщины

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. После обстрела под завалами дома культуры в Чугуеве Харьковской области обнаружили тело 30-летней женщины. Это подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного оккупантами дома культуры в Чугуеве. Сотрудники областного управления ГСЧС изъяли тело погибшей 30-летней женщины», - говорится в сообщении Синегубова.

По словам главы региона, спасательно-поисковые работы продолжаются.

Дополнение

россияне нанесли ракетные удары по гражданским объектам громады, в том числе и зданию культуры в Харьковской области. Подвал помещения служил укрытием. Вчера из-под завалов удалось спасти 3 человека.

Синегубов отметил, что в Чугуеве под завалами дома культуры до сих пор находятся люди.

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