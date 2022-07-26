Вражеский удар по Чугуеву: председатель ОВА подтвердил гибель одной женщины

Цитата

«Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного оккупантами дома культуры в Чугуеве. Сотрудники областного управления ГСЧС изъяли тело погибшей 30-летней женщины», - говорится в сообщении Синегубова.

По словам главы региона, спасательно-поисковые работы продолжаются.

Дополнение

россияне нанесли ракетные удары по гражданским объектам громады, в том числе и зданию культуры в Харьковской области. Подвал помещения служил укрытием. Вчера из-под завалов удалось спасти 3 человека.

Синегубов отметил, что в Чугуеве под завалами дома культуры до сих пор находятся люди.