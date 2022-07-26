Вражеский удар по Чугуеву: председатель ОВА подтвердил гибель одной женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. После обстрела под завалами дома культуры в Чугуеве Харьковской области обнаружили тело 30-летней женщины. Это подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, информирует УНН.
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«Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного оккупантами дома культуры в Чугуеве. Сотрудники областного управления ГСЧС изъяли тело погибшей 30-летней женщины», - говорится в сообщении Синегубова.
По словам главы региона, спасательно-поисковые работы продолжаются.
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россияне нанесли ракетные удары по гражданским объектам громады, в том числе и зданию культуры в Харьковской области. Подвал помещения служил укрытием. Вчера из-под завалов удалось спасти 3 человека.
Синегубов отметил, что в Чугуеве под завалами дома культуры до сих пор находятся люди.