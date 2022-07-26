Ворожий удар по Чугуєву: голова ОВА підтвердив загибель однієї жінки

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«Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого окупантами будинку культури в Чугуєві. Працівники обласного управління ДСНС вилучили тіло загиблої 30-річної жінки», - ідеться в повідомленні Синєгубова.

За словами очільника регіону, наразі рятувально-пошукові роботи тривають.

Доповнення

росіяни завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах громади, зокрема і будинку культури на Харківщині. Підвал приміщення слугував укриттям. Вчора з-під завалів вдалося врятувати 3 людей.

Синєгубов зазначив, що в Чугуєві під завалами будинку культури перебували й інші люди.