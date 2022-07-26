Ворожий удар по Чугуєву: голова ОВА підтвердив загибель однієї жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Після обстрілу під завалами будинку культури у Чугуєві Харківської області виявили тіло 30-річної жінки. Це підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram, інформує УНН.
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«Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого окупантами будинку культури в Чугуєві. Працівники обласного управління ДСНС вилучили тіло загиблої 30-річної жінки», - ідеться в повідомленні Синєгубова.
За словами очільника регіону, наразі рятувально-пошукові роботи тривають.
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росіяни завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах громади, зокрема і будинку культури на Харківщині. Підвал приміщення слугував укриттям. Вчора з-під завалів вдалося врятувати 3 людей.
Синєгубов зазначив, що в Чугуєві під завалами будинку культури перебували й інші люди.