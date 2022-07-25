Нічний обстріл Чугуєва: під завалами досі перебувають люди
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Чугуєві під завалами будинку культури досі перебувають люди. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Синєгубов повідомив, що вночі окупанти на Чугуївщині випустили більше 10 снарядів зенітно-ракетного комплексу С-300, які призначені для боротьби з тактичною авіацією та ракетами. Але росіяни вирішили вдарити ними по будинку культури, знищивши його повністю, школі та колишньому будинку офіцерів.
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«Найжахливіше, що під завалами досі перебувають люди, підвал був укриттям, адже район вже кілька тижнів безперестанку обстрілюють окупанти. Пошукові роботи тривають, рятувальники докладають усіх зусиль», - повідомив Синєгубов.
За його словами, у населеному пункті району знищена місцева школа.
«На щастя, ніхто не постраждав. Але збитки для громади колосальні, пошкоджена критична інфраструктура, саме ця школа забезпечена окремою котельнею і мала б бути пунктом обігріву. Ракетні удари зруйнували і теплову мережу одного з мікрорайонів», - написав Синєгубов.
Доповнення
Вночі російські окупанти вдарили по цивільних об'єктах Чугуєва Харківської області – будинку культури та школі.
Голова Харківської ОВА Синєгубов показав знищений внаслідок нічного обстрілу будинок культури у Чугуєві.