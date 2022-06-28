Вражеский обстрел ТЦ Кременчуга: количество погибших возросло до 18
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате ракетных ударов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает УНН.
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“18 погибших... Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать”, — отметил он.
Напомним
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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