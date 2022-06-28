Ворожий обстріл ТЦ Кременчука: кількість загиблих зросла до 18

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“18 загиблих... Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати”, — зазначив він.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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