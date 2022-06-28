Ворожий обстріл ТЦ Кременчука: кількість загиблих зросла до 18
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Внаслідок ракетних ударів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 18 осіб. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.
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“18 загиблих... Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати”, — зазначив він.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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