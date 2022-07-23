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Вражеский обстрел порта Одессы: ракетный удар был нанесен именно там, где зерно - ПС ВСУ

Киев • УНН

 • 203008 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по той части порта Одессы, где хранится зерно. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

«В контексте происходящего сегодня с украинским зерном был нанесен удар именно там, где зерно. Поэтому видим, чего стоят те договоренности со страной-террористом», – сказал Игнат.

Детали

Кроме того, он отметил, что половина ракет, которые были сегодня выпущены по Одессе, были сбиты силами ПВО.

«К сожалению, мы не можем сегодня 100% сбивать все ракеты тем существующим вооружением, которое мы имеем. Впрочем, как видим, 50% крылатых ракет поражается», – рассказал Игнат.

Дополнение

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный". 

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию, как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США и ЕС.

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