Вражеский обстрел порта Одессы: ракетный удар был нанесен именно там, где зерно - ПС ВСУ

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«В контексте происходящего сегодня с украинским зерном был нанесен удар именно там, где зерно. Поэтому видим, чего стоят те договоренности со страной-террористом», – сказал Игнат.

Детали

Кроме того, он отметил, что половина ракет, которые были сегодня выпущены по Одессе, были сбиты силами ПВО.

«К сожалению, мы не можем сегодня 100% сбивать все ракеты тем существующим вооружением, которое мы имеем. Впрочем, как видим, 50% крылатых ракет поражается», – рассказал Игнат.

Дополнение

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию, как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США и ЕС.