Ворожий обстріл порту Одеси: ракетний удар було завдано саме там, де зерно - ПС ЗСУ

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«У контексті того, що відбувається сьогодні з українським зерном було завдано удар саме там, де зерно. Тому бачимо, чого вартують ті домовленості з країною-терористом», - сказав Ігнат.

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Окрім того, він зазначив, що половину ракет, які були сьогодні випущені по Одесі, було збито силами ППО.

«На жаль, ми не можемо на сьогодні 100% збивати всі ракети тим існуючим озброєнням, яке ми маємо. Втім, як бачимо, 50% крилатих ракет вражається», - розповів Ігнат.

Доповнення

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили в ОК "Південь".

Це сталося менше як за 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси уже викликав реакцію, як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США та ЄС.