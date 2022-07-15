Вражеский обстрел Днепра: сгорело 2 автомобиля, еще почти 10 повреждено
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В результате удара в Днепре по предприятию возник пожар, его тушат спасатели. По предварительной информации, из-за ракетных ударов погибли 3 человека, еще 15 ранены. Также сгорело два автомобиля, еще почти 10 — повреждено. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
Детали
Российские оккупанты атаковали ракетами Днепр. Попали в промышленное предприятие и по улице рядом с ним. Есть погибшие и раненые.
По предварительной информации, из-за ракетных ударов погибли 3 человека. Еще 15 ранены: 2 имеют средние поражения, 13 – легкие.
Сгорело 2 автомобиля, повреждено еще почти 10 машин. В жилых домах, расположенных рядом, выбиты окна и двери.
На промышленном предприятии сильный пожар. С огнем борются 46 спасателей, привлечены 9 единиц техники. Масштабы разрушений выясняются.
Дополнение
Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. В городе могут наблюдаться перебои с водой.
Противовоздушная оборона сбила 4 стратегические крылатые ракеты класса "воздух —земля" Х-101, выпущенные российскими оккупантами 15 июля по Днепру.
Жителей населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, призвали покинуть улицы.
Напомним
Ранее сообщалось о сильных взрывах, которые были слышны в Днепре. Также Telegram-каналы писали о задымлении.
В результате вражеского удара по Днепру погиб водитель автобуса. Всего в настоящее время известно о трех погибших и 15 раненых.