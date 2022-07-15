Ворожий обстріл Дніпра: згоріло 2 автомобілі, ще майже 10 пошкоджено

Деталі

Російські окупанти атакували ракетами Дніпро. Влучили у промислове підприємство та по вулиці поряд з ним. Є загиблі та поранені.

За попередньою інформацією, через ракетні удари загинуло 3 людей. Ще 15 поранені: 2 мають середні ураження, 13 - легкі.

Згоріло 2 автомобілі, пошкоджено ще майже 10 машин. У житлових будинках, що розташовані поряд, вибиті вікна та двері.

На промисловому підприємстві сильна пожежа. З вогнем борються 46 рятувальників, залучено 9 одиниць техніки. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Доповнення

Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. У місті можуть спостерігатися перебої з водою.

Протиповітряна оборона збила 4 стратегічні крилаті ракети класу "повітря — земля" Х-101, випущені російськими окупантами 15 липня по Дніпру.

Мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали залишити вулиці.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.

В результаті ворожого удару по Дніпру загинув водій автобуса. Загалом нині відомо про трьох загиблих та 15 поранених.