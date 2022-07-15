Ворожий обстріл Дніпра: згоріло 2 автомобілі, ще майже 10 пошкоджено
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Унаслідок удару в Дніпрі по підприємству виникла пожежа, її гасять рятувальники. За попередньою інформацією, через ракетні удари загинуло 3 людей, ще 15 поранені. Також згоріло дві автівки, ще майже 10 — пошкоджено. Про це повідомляє ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
Деталі
Російські окупанти атакували ракетами Дніпро. Влучили у промислове підприємство та по вулиці поряд з ним. Є загиблі та поранені.
За попередньою інформацією, через ракетні удари загинуло 3 людей. Ще 15 поранені: 2 мають середні ураження, 13 - легкі.
Згоріло 2 автомобілі, пошкоджено ще майже 10 машин. У житлових будинках, що розташовані поряд, вибиті вікна та двері.
На промисловому підприємстві сильна пожежа. З вогнем борються 46 рятувальників, залучено 9 одиниць техніки. Масштаби руйнувань з'ясовуються.
Доповнення
Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. У місті можуть спостерігатися перебої з водою.
Протиповітряна оборона збила 4 стратегічні крилаті ракети класу "повітря — земля" Х-101, випущені російськими окупантами 15 липня по Дніпру.
Мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали залишити вулиці.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.
В результаті ворожого удару по Дніпру загинув водій автобуса. Загалом нині відомо про трьох загиблих та 15 поранених.