"Враги Драги делают работу путина": в Риме говорят, их политический кризис может стоить Украине поставок оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Напряженная ситуация в правительстве итальянского премьер-министра Марио Драги угрожают лишить Украину жизненно важной военной поддержки в борьбе против россии, предупредил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью POLITICO, пишет УНН.
Ди Майо обвинил критиков Драги в том, что они выполняют работу президента россии владимира путина.
Министр иностранных дел обратился к политическим партиям со страстным, последним призывом не свергать правительство во время голосования за вотум доверия, которое состоится на следующей неделе в парламенте.
Цитата
"Россияне прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства", – сказал Ди Майо.
"Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие (в Украину). Это одна из многих серьезных проблем", - добавил он.
Детали
По его словам, если правительство рухнет, то оно продолжит временно выполнять функции с ограниченными полномочиями до окончания выборов. Это может привести к "параличу", лишив страну возможности продолжать вооружать Украину, помогать семьям в условиях кризиса стоимости жизни или подписывать новые газовые соглашения для создания резервов в случае, если россия перекроет краны, предупредил Ди Майо.
"Если правительство падет в среду, у нас не будет возможности подписывать новые энергетические контракты, и это серьезно, потому что мы приближаемся к зиме", – сказал министр.
Одно из главных опасений Ди Майо состоит в том, что Италия не сможет принять свой бюджет на 2023 год, который обычно проходит через парламент в период с июля по декабрь. Если выборы состоятся в сентябре или октябре, нового правительства может не быть в течение нескольких месяцев из-за трудностей, связанных с созданием коалиции, что приведет к задержке бюджета.
Дополнение
"Движение 5 звезд", входившее в коалицию премьер-министра Драги, в четверг бойкотировало вотум доверия, в результате чего Драги подал в отставку. Глава государства Серджио Маттарелла отклонил отставку, и Драги вернется в парламент в среду, потенциально проведя голосование за свое правительство или уйдя в отставку.
Ди Майо когда-то возглавлял "Движение 5 звезд", но месяц назад покинул партию из-за вопроса отправки оружия в Украину. Он обвинил нынешнего лидера партии и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в том, что тот помогает путину, стремясь свергнуть правительство одного из самых решительных противников кремля.
"Невероятно то, что это экс-премьер-министр нападает на Драги, помогая путинской пропаганде и самодержавию над демократией", - сказал Ди Майо. Он сослался на твит бывшего президента россии дмитрия медведева, в котором тот торжествует по поводу неудачи Драги в парламенте.