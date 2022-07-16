"Враги Драги делают работу путина": в Риме говорят, их политический кризис может стоить Украине поставок оружия

Ди Майо обвинил критиков Драги в том, что они выполняют работу президента россии владимира путина.

Министр иностранных дел обратился к политическим партиям со страстным, последним призывом не свергать правительство во время голосования за вотум доверия, которое состоится на следующей неделе в парламенте.

Цитата

"Россияне прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства", – сказал Ди Майо.

"Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие (в Украину). Это одна из многих серьезных проблем", - добавил он.

Детали

По его словам, если правительство рухнет, то оно продолжит временно выполнять функции с ограниченными полномочиями до окончания выборов. Это может привести к "параличу", лишив страну возможности продолжать вооружать Украину, помогать семьям в условиях кризиса стоимости жизни или подписывать новые газовые соглашения для создания резервов в случае, если россия перекроет краны, предупредил Ди Майо.

"Если правительство падет в среду, у нас не будет возможности подписывать новые энергетические контракты, и это серьезно, потому что мы приближаемся к зиме", – сказал министр.

Одно из главных опасений Ди Майо состоит в том, что Италия не сможет принять свой бюджет на 2023 год, который обычно проходит через парламент в период с июля по декабрь. Если выборы состоятся в сентябре или октябре, нового правительства может не быть в течение нескольких месяцев из-за трудностей, связанных с созданием коалиции, что приведет к задержке бюджета.

Дополнение

"Движение 5 звезд", входившее в коалицию премьер-министра Драги, в четверг бойкотировало вотум доверия, в результате чего Драги подал в отставку. Глава государства Серджио Маттарелла отклонил отставку, и Драги вернется в парламент в среду, потенциально проведя голосование за свое правительство или уйдя в отставку.

Ди Майо когда-то возглавлял "Движение 5 звезд", но месяц назад покинул партию из-за вопроса отправки оружия в Украину. Он обвинил нынешнего лидера партии и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в том, что тот помогает путину, стремясь свергнуть правительство одного из самых решительных противников кремля.

"Невероятно то, что это экс-премьер-министр нападает на Драги, помогая путинской пропаганде и самодержавию над демократией", - сказал Ди Майо. Он сослался на твит бывшего президента россии дмитрия медведева, в котором тот торжествует по поводу неудачи Драги в парламенте.