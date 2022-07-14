Прем'єр Італії Драгі оголосив про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що піде у відставку. Про це він заявив у четвер на засіданні ради міністрів, пише УНН з посиланням на ANSA.
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"З моменту моєї інавгураційної мови в парламенті я завжди говорив, що ця виконавча влада діятиме лише в тому випадку, якщо буде ясна перспектива можливості реалізувати програму уряду, за довіру до якої проголосували політичні сили... Сьогодні цих умов уже немає", - сказав прем'єр-міністр.
Деталі
Раніше Reuters писав про те, що Драгі може подати у відставку.
За даними агентства, одна з провідних партій республіки «Рух 5 зірок» не підтримала парламентський вотум довіри. Вона також забракувала запропоновані урядом заходи. Вони були спрямовані на подолання ситуації в економіці та енергетиці.