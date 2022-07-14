Прем'єр Італії Драгі оголосив про відставку

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"З моменту моєї інавгураційної мови в парламенті я завжди говорив, що ця виконавча влада діятиме лише в тому випадку, якщо буде ясна перспектива можливості реалізувати програму уряду, за довіру до якої проголосували політичні сили... Сьогодні цих умов уже немає", - сказав прем'єр-міністр.

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Раніше Reuters писав про те, що Драгі може подати у відставку.

За даними агентства, одна з провідних партій республіки «Рух 5 зірок» не підтримала парламентський вотум довіри. Вона також забракувала запропоновані урядом заходи. Вони були спрямовані на подолання ситуації в економіці та енергетиці.