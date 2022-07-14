Премьер Италии Драги объявил об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что уйдет в отставку. Об этом он заявил в четверг на заседании совета министров, пишет УНН со ссылкой на ANSA.
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"С момента моей инаугурационной речи в парламенте я всегда говорил, что эта исполнительная власть будет действовать только в том случае, если будет ясная перспектива возможности реализовать программу правительства, за доверие к которой проголосовали политические силы... Сегодня этих условий уже нет", - сказал премьер-министр.
Детали
Ранее Reuters писал о том, что Драги может подать в отставку.
По данным агентства, одна из ведущих партий республики «Движение 5 звезд» не поддержала парламентский вотум доверия. Она также забраковала предложенные правительством меры. Они были направлены на преодоление ситуации в экономике и энергетике.