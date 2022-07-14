Президент Італії Матарелла не прийняв відставку Драгі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент Італії Серджіо Матарелла відкинув відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter італійського президента.
Деталі
Як зазначається, Матарелла зустрівся з Драгі в квірінальському палаці.
"Президент не прийняв відставку і запропонував прем'єру з'явитися в парламент і виступити, щоб дати оцінку ситуації, що виникла за підсумками засідання сенату, що відбулося сьогодні", - йдеться в повідомленні.
У парламенті Італії має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні нинішній уряд підтримку більшості.
Доповнення
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що піде у відставку.
За даними Reuters, одна з провідних партій республіки "Рух 5 зірок" не підтримала парламентський вотум довіри. Вона також забракувала запропоновані урядом заходи. Вони були спрямовані на подолання ситуації в економіці та енергетиці.