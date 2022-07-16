"Вороги Драгі роблять роботу путіна": у Римі кажуть, їх політична криза може коштувати Україні поставок зброї

Ді Майо звинуватив критиків Драгі в тому, що вони виконують роботу президента росії володимира путіна.

Міністр закордонних справ звернувся до політичних партій із пристрасним, останнім закликом не скидати уряд під час голосування за вотум довіри, який відбудеться наступного тижня у парламенті.

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"Росіяни прямо зараз святкують падіння ще одного західного уряду", - сказав Ді Майо.

"Тепер я маю сумнів, що ми можемо відправити зброю (в Україну). Це одна із багатьох серйозних проблем", - додав він.

Деталі

За його словами, якщо уряд повалять, то він продовжить тимчасово виконувати функції з обмеженими повноваженнями до закінчення виборів. Це може призвести до "паралічу", позбавивши країну можливості продовжувати озброювати Україну, допомагати сім'ям в умовах кризи вартості життя або підписувати нові газові угоди для створення резервів у разі, якщо росія перекриє крани, попередив Ді Майо.

"Якщо уряд впаде в середу, у нас не буде можливості підписувати нові енергетичні контракти, і це серйозно, тому що ми наближаємося до зими", - сказав міністр.

Одне з головних побоювань Ді Майо полягає в тому, що Італія не зможе ухвалити свій бюджет на 2023 рік, який зазвичай проходить через парламент у період з липня до грудня. Якщо вибори відбудуться у вересні чи жовтні, нового уряду може не бути протягом кількох місяців через труднощі, пов'язані зі створенням коаліцій, що призведе до затримки бюджету.

Доповнення

"Рух 5 зірок", що входив до коаліції прем'єр-міністра Драгі, у четвер бойкотував вотум довіри, внаслідок чого Драгі подав у відставку. Глава держави Серджіо Маттарелла відхилив відставку, і Драгі повернеться до парламенту в середу, потенційно провівши голосування за свій уряд чи пішовши у відставку.

Ді Майо колись очолював "Рух 5 зірок", але місяць тому залишив партію через питання відправки зброї в Україну. Він звинуватив нинішнього лідера партії та колишнього прем'єр-міністра Джузеппе Конте в тому, що той допомагає путіну, прагнучи повалити уряд одного з найрішучіших супротивників кремля.

"Неймовірно те, що це експрем'єр-міністр нападає на Драгі, допомагаючи путінській пропаганді та самодержавству над демократією", - сказав Ді Майо. Він послався на твіт колишнього президента росії дмитра медведєва, у якому той тріумфує з приводу невдачі Драгі в парламенті.