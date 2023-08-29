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Врага выкуривают из Токмака, оккупационную администрацию готовят к перевозке - Федоров

Киев • УНН

 • 1346677 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Токмак Запорожской области из прифронтового города превращается во вполне фронтовой, оккупационная администрация уже готовится к переезду, сообщил во вторник мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Цитата

"Оккупантов выкуривают из Токмака. Почти ежедневный хлопок и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают пока что оккупированный Токмак из прифронтового города во вполне фронтовой", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, "оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего "российского корабля".

"По сообщениям жителей, местная оккупационная «власть» - на низком старте, ее перевозят в другой город. Куда - пока неизвестно, но ведь и «глубокий тыл» не спасает рашистов от хлопка. Именно пушечное мясо «второй армии мира» не убегает, а увеличивается! Поэтому должны помогать нашим военным, чтобы они уверенно гнали врага как можно дальше от Украины", - отметил Федоров.

Напомним

Федоров сообщал, что в Токмаке идет ликвидация врага, можно сказать, каждый час.

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