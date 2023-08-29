Ворога викурюють з Токмака, окупаційну адміністрацію готують до перевезення - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Токмак Запорізької області з прифронтового міста перетворюється на цілком фронтове, окупаційна адміністрація вже готується до переїзду, повідомив у вівторок мер Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.
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"Окупантів викурюють з Токмака. Майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове", - написав Федоров у Telegram.
З його слів, "оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого "російського корабля".
"За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна «влада» - на низькому старті, її перевозять в інше місто. Куди - поки що невідомо, але ж і «глибокий тил» не рятує рашистів від бавовни. Саме гарматне м’ясо «другої армії світу» не тікає, а збільшується! Тож маємо допомагати нашим військовим, щоб вони впевнено гнали ворога якнайдалі від України", - зазначив Федоров.
Нагадаємо
Федоров повідомляв, що у Токмаку йде ліквідація ворога, можна сказати, щогодини.