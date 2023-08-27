У Токмаку ліквідація ворога йде буквально щогодини - Федоров

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"Останні дні були надпекельними для ворога на Мелітопольському напрямку. У Токмаку йде ліквідація ворога, можна сказати, щогодини. Якщо ми візьмемо лише останні 2 дні, то щонайменше 5 разів щось вибухало в Токмаку, і декілька разів вибухало в передмісті Мелітополя, саме в Токмацькому напрямку. І закінчилося це тим, що вчора ввечері була детонація складу боєприпасів між Токмаком і Молочанськом", - зазначив мер Федоров.

Він додав, що жителі на ТОТ чинять спротив окупантам. Наприклад, нещодавно в Бердянську до Дня Незалежності України з’явились кілька українських прапорів. А у Михайлівці паркани розмалювали словами «Слава Україні».

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