В Токмаке ликвидация врага идет буквально каждый час - Федоров

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"Последние дни были сверхпечальными для врага на Мелитопольском направлении. В Токмаке идет ликвидация врага, можно сказать, каждый час. Если мы возьмем только последние 2 дня, то не менее 5 раз что-то взрывалось в Токмаке, и несколько раз взрывалось в пригороде Мелитополя, именно в Токмакском направлении. И закончилось это тем, что вчера вечером была детонация склада боеприпасов между Токмаком и Молочанском", - отметил мэр Федоров.

Он добавил, что жители на ВОТ оказывают сопротивление оккупантам. Например, недавно в Бердянске ко Дню Независимости Украины появились несколько украинских флагов. А в Михайловке заборы разрисовали словами «Слава Украине».

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