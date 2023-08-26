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Знову гучно: жителі Мелітополя повідомляють про вибухи за містом

Знову гучно: жителі Мелітополя повідомляють про вибухи за містом

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Окупантам на Мелітопольському напрямку знову гучно. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

"Окупантам на Мелітопольському напрямку знову гучно. Мешканці Мелітополя повідомляють про вибухи за містом", - написав Федоров у Telegram-каналі.

Додамо

Раніше Федоров повідомив, що "вже другий день поспіль щось недобре коїться в окупантів на Мелітопольському напрямку".

"Почалося вчора після обіду: мешканці північної частини Мелітополя і навколишніх Терпіння, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака.

Продовжилося сьогодні на світанку: знову мелітопольці на півночі міста, знову зі сторони Токмака чули вибухи спочатку вдалині о 4:30, потім ближче і гучніше після 5-ї і знову вдалині після 6-ї", - повідомив міський голова Мелітополя.

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