У Мелітополі росіяни облаштували санаторій під польовий шпиталь — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі росіяни облаштували санаторій під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають приблизно 100 поранених окупантів. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.
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"Росіяни продовжують використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів, щоб надавати медичну допомогу своїм пораненим військовослужбовцям", — йдеться в повідомленні Генштабу.
Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині окупанти облаштували польовий шпиталь на території дитсадка.
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