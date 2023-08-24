Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по армії рф – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 2 удари по пунктам управління, 9 ударів по районам зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника. Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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