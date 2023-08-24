Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по армии рф - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 2 удара по пунктам управления, 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
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