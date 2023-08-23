Ізмаїльські гвардійці показали уламки дронів збитих в ніч на 23 серпня: ФОТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Вночі ізмаїльські гвардійці знешкодили 2 шахеди під час масової російської атаки Півдня України. Світлини збитих безпілотників вони показали у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
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“В ніч на 23 серпня російські загарбники здійснили спробу масштабної атаки ударними дронами по портах Подунав’я. Мобільна вогнева група влучним вогнем знищила 2 ворожих ударних дрони „Shahed-136“”, — повідомили в пресслужбі Нацгвардії.
Деталі
Повітряні цілі гвардійці знищили просто в небі. Для цього застосували крупнокаліберне озброєння, спеціальну освітлювальну техніку та військову майстерність захисників.
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Нагадаємо
УНН писав, що в ніч на 23 серпня 2023 року ворог здійснив пуски ударних БпЛА “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).
Сили оборони знищили 11 з 20 запущених росіянами безпілотників.