Над Сумщиною збили два ворожі "шахеди"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У небі над Сумською областю знищили два запущені російськими військами ударні дрони типу Shahed, повідомили у Сумській ОВА у середу, пише УНН.
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"Над Сумщиною сили ППО збили два ворожі БпЛА типу "Shahed", - повідомили в ОВА у телеграм-каналі.
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У ПС ЗСУ повідомили, що в Сумській області працює ППО, у цій та у Полтавській області загроза застосування ворогом ударних дронів.
Нагадаємо
Вранці у Ромнах на Сумщині російський "шахед" знищив навчальний заклад. Внаслідок ворожого удару по школі у Ромнах у Сумській області загинули щонайменше двоє освітян, є інформація, що під завалами - ще двоє загиблих, чотирьох людей поранено.