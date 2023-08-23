Над Сумской областью сбили два вражеских "шахеда"

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"Над Сумской областью силы ПВО сбили два вражеских БпЛА типа "Shahed", - сообщили в ОВА в телеграм-канале.

Ранее

В ВС ВСУ сообщили, что в Сумской области работает ПВО, в этой и в Полтавской области угроза применения врагом ударных дронов.

Напомним

Утром в Ромнах Сумской области российский "шахед" уничтожил учебное заведение. В результате вражеского удара по школе в Ромнах в Сумской области погибли по меньшей мере двое педагогов, есть информация, что под завалами - еще двое погибших, четыре человека ранены.