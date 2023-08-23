Атака рф на Сумщину: поліція повідомляє про збільшення кількості жертв

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Внаслідок ворожого удару по школі у Ромнах у Сумській області загинули щонайменше двоє освітян, є інформація, що під завалами - ще двоє загиблих, чотирьох людей поранено, повідомили у середу у Нацполіції, пише УНН.

Цитата

"У Ромнах росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 загиблих працівників закладу. Поранення отримали 4 осіб, що перебували неподалік від місця влучання", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На місці події продовжують працювати правоохоронці, рятувальники та медики, розгорнуто штаб ліквідації наслідків. Триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо 

Вранці у Ромнах на Сумщині російський "шахед" знищив навчальний заклад.

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