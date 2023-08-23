Атака рф на Сумскую область: полиция сообщает об увеличении количества жертв

КИЕВ. 23 августа. УНН. В результате вражеского удара по школе в Ромнах в Сумской области погибли по меньшей мере два педагога, есть информация, что под завалами - еще двое погибших, четыре человека ранены, сообщили в среду в Нацполиции, пишет УНН.