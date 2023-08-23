Атака рф на Сумскую область: полиция сообщает об увеличении количества жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В результате вражеского удара по школе в Ромнах в Сумской области погибли по меньшей мере два педагога, есть информация, что под завалами - еще двое погибших, четыре человека ранены, сообщили в среду в Нацполиции, пишет УНН.
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"В Ромнах россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере 2 педагогов. Есть информация, что под завалами находятся еще 2 погибших работников заведения. Ранения получили 4 человека, которые находились неподалеку от места попадания", - говорится в сообщении.
Детали
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия продолжают работать правоохранители, спасатели и медики, развернут штаб ликвидации последствий. Продолжается поисково-спасательная операция.
Напомним
Утром в Ромнах в Сумской области российский "шахед" уничтожил учебное заведение.