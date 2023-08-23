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На Сумщині працює ППО, у двох областях загроза дронів - ПС ЗСУ

На Сумщині працює ППО, у двох областях загроза дронів - ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 810808 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Сумській області працює ППО, у цій та у Полтавській області загроза застосування ворогом ударних дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

"На Сумщині працює ППО! Залишайтеся в укриттях!" - вказали у ПС ЗСУ у Telegram.

Перед цим Повітряні сили попереджали, що у Сумській області – загроза застосування ударних БпЛА.

Така ж небезпека оголошена і для Полтавщини.

"Полтавська область – ракетна небезпека, загроза застосування ударних БпЛА", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вранці у Ромнах на Сумщині російський "шахед" знищив навчальний заклад. Внаслідок ворожого удару по школі у Ромнах у Сумській області загинули щонайменше двоє освітян, є інформація, що під завалами - ще двоє загиблих, чотирьох людей поранено.

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