На Сумщині працює ППО, у двох областях загроза дронів - ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Сумській області працює ППО, у цій та у Полтавській області загроза застосування ворогом ударних дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
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"На Сумщині працює ППО! Залишайтеся в укриттях!" - вказали у ПС ЗСУ у Telegram.
Перед цим Повітряні сили попереджали, що у Сумській області – загроза застосування ударних БпЛА.
Така ж небезпека оголошена і для Полтавщини.
"Полтавська область – ракетна небезпека, загроза застосування ударних БпЛА", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Вранці у Ромнах на Сумщині російський "шахед" знищив навчальний заклад. Внаслідок ворожого удару по школі у Ромнах у Сумській області загинули щонайменше двоє освітян, є інформація, що під завалами - ще двоє загиблих, чотирьох людей поранено.