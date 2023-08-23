В Сумской области работает ПВО, в двух областях угроза дронов - ВС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Сумской области работает ПВО, здесь и в Полтавской области угроза применения врагом ударных дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
"В Сумской области работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях!" - указали в ВС ВСУ в Telegram.
Перед этим Воздушные силы предупреждали, что в Сумской области – угроза применения ударных БпЛА.
Такая же опасность объявлена и для Полтавской области.
"Полтавская область – ракетная опасность, угроза применения ударных БПЛА", - говорится в сообщении.
Напомним
Утром в Ромнах Сумской области российский "шахед" уничтожил учебное заведение. В результате вражеского удара по школе в Ромнах в Сумской области погибли по меньшей мере двое педагогов, есть информация, что под завалами - еще двое погибших, четыре человека ранены.