На півдні України вночі знищили 11 з 20 ворожих "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сили оборони у ніч на 23 серпня знищили у небі на півдні України 11 з 20 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, повідомили у середу в Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
У ніч на 23 серпня 2023 року ворог здійснив пуски ударних БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим), вказали у ПС ЗСУ.
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"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, дев'ять у Одеській та два - в межах Запорізької області", - повідомили у Повітряних силах у Telegram.
Доповнення
Одещину вночі рф атакувала "шахедами", 9 знищено, ворог поцілив у зерносховища та перевантажувальний комплекс.