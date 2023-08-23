На півдні України вночі знищили 11 з 20 ворожих "шахедів"

Деталі

У ніч на 23 серпня 2023 року ворог здійснив пуски ударних БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим), вказали у ПС ЗСУ.

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"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, дев'ять у Одеській та два - в межах Запорізької області", - повідомили у Повітряних силах у Telegram.

Доповнення

Одещину вночі рф атакувала "шахедами", 9 знищено, ворог поцілив у зерносховища та перевантажувальний комплекс.