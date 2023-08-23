Одещину вночі рф атакувала "шахедами": 9 знищено, ворог поцілив у зерносховища та перевантажувальний комплекс
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російські війська вночі вдарили по Одеській області ударними дронами типу Shahed, знищено 9 "шахедів", але є і влучання, повідомили у середу Сили оборони півдня України, пише УНН.
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"Протягом ночі ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру. Ударними безпілотниками із східного узбережжя Азовського моря росіяни вдарили по Одещині. Силами протиповітряної оборони знищено 9 дронів типу "Shahed-136/131". Але, на жаль, є влучання", - ідеться у повідомленні Сил оборони Півдня у Telegram.
Як повідомляється, "ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї".
"У складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці продовжують роботу", - зазначається у повідомленні.
Як вказано, серед цивільного населення постраждалих немає.
Доповнення
За даними Генштабу, сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" по Україні.