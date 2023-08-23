Одесскую область ночью рф атаковала "шахедами": 9 уничтожено, враг попал в зернохранилища и перегрузочный комплекс

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"В течение ночи враг совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру. Ударными беспилотниками с восточного побережья Азовского моря россияне ударили по Одесской области. Силами противовоздушной обороны уничтожено 9 дронов типа "Shahed-136/131". Но, к сожалению, есть попадания", - говорится в сообщении Сил обороны Юга в Telegram.

Как сообщается, "враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье".

"В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные продолжают работу", - отмечается в сообщении.

Как указано, среди гражданского населения пострадавших нет.

Дополнение

По данным Генштаба, сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БПЛА "Shahed-136/131" по Украине.