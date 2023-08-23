На юге Украины ночью уничтожили 11 из 20 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Силы обороны в ночь на 23 августа уничтожили в небе на юге Украины 11 из 20 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 23 августа 2023 года враг осуществил пуски ударных БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Всего было выпущено до 20 ударных дронов из района Приморско-Ахтарск (рф), Чауда (Крым), указали в ВС ВСУ.
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"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 11 вражеских беспилотников, девять в Одесской и два - в пределах Запорожской области", - сообщили в Воздушных силах в Telegram.
Дополнение
Одесскую область ночью рф атаковала "шахедами", 9 уничтожено, враг попал в зернохранилища и перегрузочный комплекс.