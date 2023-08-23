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Измаильские гвардейцы показали обломки дронов сбитых в ночь на 23 августа: ФОТО

Киев • УНН

 • 617180 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Ночью измаильские гвардейцы обезвредили 2 шахеда во время массовой российской атаки Юга Украины. Фотографии сбитых беспилотников они показали в своём телеграм-канале, передает УНН.

Цитата

“В ночь на 23 августа российские захватчики предприняли попытку масштабной атаки ударными дронами по портам Подунавья. Мобильная огневая группа метким огнем уничтожила 2 вражеских ударных дрона „Shahed-136“”, — сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Детали

Воздушные цели гвардейцы уничтожили прямо в небе. Для этого применили крупнокалиберное вооружение, специальную осветительную технику и военное мастерство защитников.

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Напомним

УНН писал, что в ночь на 23 августа 2023 года враг осуществил пуски ударных БпЛА “Shahed-136/131” с юго-восточного направления. Всего было выпущено до 20 ударных дронов из района Приморско-Ахтарск (рф), Чауда (Крым).

Силы обороны уничтожили 11 из 20 запущенных россиянами беспилотников.

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