В Мелитополе россияне обустроили санаторий под полевой госпиталь - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье россияне обустроили санаторий под полевой госпиталь, где на лечении находятся примерно 100 раненых оккупантов. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.
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"Россияне продолжают использовать гражданскую инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов, чтобы оказывать медицинскую помощь своим раненым военнослужащим", — говорится в сообщении Генштаба.
Ранее мы сообщали, что на Херсонщине оккупанты обустроили полевой госпиталь на территории детсада.
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