Опять громко: жители Мелитополя сообщают о взрывах за городом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Оккупантам на Мелитопольском направлении снова громко. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Оккупантам на Мелитопольском направлении снова шумно. Жители Мелитополя сообщают о взрывах за городом", - написал Федоров в Telegram-канале.
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Ранее Федоров сообщил, что "уже второй день подряд что-то неладное творится у оккупантов на Мелитопольском направлении".
"Началось вчера после обеда: жители северной части Мелитополя и окрестных Терпенья, Константиновки, Мирного и Вознесенки сообщили о мощных взрывах со стороны Токмака.
Продолжилось сегодня на рассвете: снова мелитопольцы на севере города, снова со стороны Токмака слышали взрывы сначала вдалеке в 4:30, потом ближе и громче после 5-ти и снова вдалеке после 6-ти", - сообщил городской голова Мелитополя.
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