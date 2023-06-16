Враг утром нанес удар по Орехову, есть раненый

Цитата

"Утром враг ударил по Орехову - пострадал 55-летний мужчина. Его оперативно доставили в медучреждение", - написал Малашко в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, за минувшие сутки враг совершил 71 обстрел 14 населенных пунктов области: 61 из артиллерии по Гуляйполю, Зализничному, Новодаровке, Белогорью и 10 из РСЗО по Левадному, Ольговскому, Червоному, Каменскому и другим прифронтовым селам.

Добавилось 24 сообщения о разрушении жилья и имущества людей.

Дополнение

Оккупанты за 14 июня 80 раз обстреляли Запорожскую область, одна женщина погибла.