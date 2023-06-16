Враг утром нанес удар по Орехову, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские войска утром ударили по Орехову Запорожской области, за минувшие сутки обстреляли регион 71 раз, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в пятницу, пишет УНН.
Цитата
"Утром враг ударил по Орехову - пострадал 55-летний мужчина. Его оперативно доставили в медучреждение", - написал Малашко в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, за минувшие сутки враг совершил 71 обстрел 14 населенных пунктов области: 61 из артиллерии по Гуляйполю, Зализничному, Новодаровке, Белогорью и 10 из РСЗО по Левадному, Ольговскому, Червоному, Каменскому и другим прифронтовым селам.
Добавилось 24 сообщения о разрушении жилья и имущества людей.
Дополнение
Оккупанты за 14 июня 80 раз обстреляли Запорожскую область, одна женщина погибла.