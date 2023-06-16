Ворог вранці завдав удар по Оріхову, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Російські війська вранці вдарили по Оріхову Запорізької області, за минулу добу обстріляли регіон 71 раз, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у п'ятницю, пише УНН.
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"Вранці ворог вдарив по Оріхову - постраждав 55-річний чоловік. Його оперативно доставили до медустанови", - написав Малашко у Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, за минулу добу ворог здійснив 71 обстріл 14 населених пунктів області: 61 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Білогір'ю та 10 з РСЗВ по Левадному, Ольгівському, Червоному, Кам'янському та іншим прифронтовим селам.
Додалося 24 повідомлення про руйнування житла та майна людей.
Доповнення
Окупанти за 14 червня 80 разів обстріляли Запорізьку область, одна жінка загинула.