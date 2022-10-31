Враг ударил по гражданским буксирам баржи с зерном, есть погибшие - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре на Очаковском направлении, попали по двум гражданским буксирам баржи с зерном, два члена экипажей погибли, судьба еще одного – неизвестна. Об этом говорится в сводке ОК "Юг" в Facebook, пишет УНН.
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"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, которые были задействованы в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление судами. Два члена экипажей погибли, один с ранениями спасен, судьба еще одного – неизвестна", - сообщили в командовании.
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За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 100 раз украинские позиции.