Враг ударил по гражданским буксирам баржи с зерном, есть погибшие - ОК "Юг"

Цитата

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, которые были задействованы в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление судами. Два члена экипажей погибли, один с ранениями спасен, судьба еще одного – неизвестна", - сообщили в командовании.

Дополнение

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 100 раз украинские позиции.