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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 25731 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Ворог вдарив по цивільних буксирах баржі зі збіжжям, є загиблі - ОК "Південь"

Ворог вдарив по цивільних буксирах баржі зі збіжжям, є загиблі - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 1687657 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі на Очаківському напрямку, влучили по двох цивільних буксирах баржі із збіжжям, два члени екіпажів загинули, доля ще одного – невідома. Про це йдеться у зведенні ОК "Південь" у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – невідома", - повідомили у командуванні.

Доповнення

Минулої доби окупанти обстріляли 100 разів українські позиції.

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