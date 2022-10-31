Ворог вдарив по цивільних буксирах баржі зі збіжжям, є загиблі - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі на Очаківському напрямку, влучили по двох цивільних буксирах баржі із збіжжям, два члени екіпажів загинули, доля ще одного – невідома. Про це йдеться у зведенні ОК "Південь" у Facebook, пише УНН.
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"Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – невідома", - повідомили у командуванні.
Доповнення
Минулої доби окупанти обстріляли 100 разів українські позиції.