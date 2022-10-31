Ворог вдарив по цивільних буксирах баржі зі збіжжям, є загиблі - ОК "Південь"

Цитата

"Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – невідома", - повідомили у командуванні.

Доповнення

Минулої доби окупанти обстріляли 100 разів українські позиції.