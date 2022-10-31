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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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09:22 • 1206 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Генштаб: минулої доби окупанти обстріляли 100 разів українські позиції

Генштаб: минулої доби окупанти обстріляли 100 разів українські позиції

Київ • УНН

 • 157102 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що окупанти майже 100 разів обстріляли українські позиції минулої доби в районі у понад 20 населених пунктів України, передає УНН.

Деталі

Розпочалася 250 доба російського воєнного вторгнення в Україну.

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате і Очаків у Миколаївській області.

Нагадаємо

Українські захисники відбили атаки окупантів в районі 11 населених пунктів України в трьох областях.

Українські Національні Новини

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