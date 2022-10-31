ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 11 населених пунктів України в трьох областях

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Розпочалася 250 доба російського воєнного вторгнення в Україну.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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“За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Оперативне командування “Південь” повідомило, що на півдні герої України знищили за попередню добу майже 30 рашистів, 2 склади з боєприпасами та іншу ворожу військову техніку.