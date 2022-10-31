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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 6738 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 11 населених пунктів України в трьох областях

ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 11 населених пунктів України в трьох областях

Київ • УНН

 • 188231 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що українські захисники відбили атаки окупантів в районі 11 населених пунктів України в трьох областях, передає УНН.

Деталі

Розпочалася 250 доба російського воєнного вторгнення в Україну.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Цитата

“За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Оперативне командування “Південь” повідомило, що на півдні герої України знищили за попередню добу майже 30 рашистів, 2 склади з боєприпасами та іншу ворожу військову техніку.

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