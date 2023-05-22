Враг ночью и утром из минометов обстрелял Сумскую область, есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Ночью и утром громады Сумской области враг обстрелял из минометов. Зафиксировано 12 взрывов. Повреждены 2 частных дома и линия электропередач, сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
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"Ночью и утром врагом осуществлено 2 минометных обстрела. Зафиксировано 6 взрывов. Шалыгинская громада: россияне по территории громады били из минометов - 2 взрыва. Глуховская громада: был минометный обстрел (4 взрыва). Обстрелом повреждены 2 частных жилых дома и линия электропередач", - говорится в сообщении.
Дополнение
По информации Сумской ОВА, за прошедшие сутки россияне совершили 11 обстрелов области. Есть разрушения. Зафиксировано (32 взрыва). Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Глуховская громады.
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