Враг ночью и утром из минометов обстрелял Сумскую область, есть повреждения

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"Ночью и утром врагом осуществлено 2 минометных обстрела. Зафиксировано 6 взрывов. Шалыгинская громада: россияне по территории громады били из минометов - 2 взрыва. Глуховская громада: был минометный обстрел (4 взрыва). Обстрелом повреждены 2 частных жилых дома и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Дополнение

По информации Сумской ОВА, за прошедшие сутки россияне совершили 11 обстрелов области. Есть разрушения. Зафиксировано (32 взрыва). Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Глуховская громады.

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